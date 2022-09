Agente de trânsito entregando panfleto para motorista - Beto Franzen

Publicado 16/09/2022 23:09

A Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte de São João de Meriti preparou uma série de atividades educativas para conscientizar motoristas, ciclistas e pedestres do respeito às responsabilidades e dos riscos causados pela imprudência no trânsito.



De acordo com a pasta, as ações da Semana Nacional do Trânsito vão ocorrer em algumas vias públicas importantes do município.



Confira a programação:



19/09- SEMOP, Av. Automóvel Clube, Parque José Bonifácio.

20/09- Prefeitura, Av. Presidente Lincoln, Jardim Meriti.

21/09- Praça da Matriz, Centro

22/09- Bradesco, Av. Automóvel Clube, em Vilar dos Teles.

23/09- Praça de Coelho da Rocha.



Horários: Manhã, 9h às 10h, tarde, 14h às 15h.