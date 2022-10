Mais um hospital estadual ganha posto do Detran.RJ para emissão de identidade de recém-nascidos - Alexandre Simonini/Detran

Publicado 03/10/2022 18:53

Com o objetivo de ajudar a combater o sub-registro civil da população brasileira, o Detran.RJ abriu mais um novo posto de identificação civil em maternidades públicas do Estado do Rio de Janeiro, desta vez no Hospital Estadual da Mulher Heloneida Studart, em São João de Meriti.



A proposta é garantir, desde os primeiros momentos, a cidadania das crianças nascidas em território fluminense. Mãe da pequena Emanuelle, Andreza Nunes, de 35 anos, reforçou a importância de a criança já sair da maternidade com o documento de identidade. “Ter a facilidade de emitir o RG dentro do hospital é bom demais! Já consigo levar a Manu para passear com o seu documento em mãos”, contou a mais nova mãe.



A pequena Emanuelle se tornou oficialmente uma cidadã Alexandre Simonini/Detran

Segundo estimativas do IBGE, cerca de três milhões de pessoas não têm documentos no país, ou seja, são os considerados “invisíveis”, o que implica em uma série de dificuldades como matrícula em escolas, atendimento hospitalar e recebimento de benefícios sociais.



O Hospital da Mulher Heloneida Studart (HMHS) é o primeiro da rede estadual de saúde especializado no atendimento às gestantes e bebês de médio e alto risco e referência para este tipo de atendimento na Baixada Fluminense.