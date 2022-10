Informações campanha Concilia Meriti - Divulgação/ PMSJM

Informações campanha Concilia MeritiDivulgação/ PMSJM

Publicado 01/10/2022 10:00

Os moradores de São João de Meriti terão oportunidade de negociar suas dívidas relativas a tributos e taxas municipais a partir de outubro. Isso porque a Prefeitura de São João de Meriti, em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), realiza a campanha Concilia Meriti.



O objetivo é facilitar o pagamento dos contribuintes que estão em débito com o município com descontos de até 100% nos juros, nas multas de mora e nas de ofício. Além disso, a dívida poderá ser parcelada em até 36 vezes.



O Programa Concilia São João de Meriti concederá anistia fiscal (para créditos pendentes de lançamento) ou remissão (para créditos que já tenham sido objeto de lançamento) de até 100% dos encargos aplicados aos créditos não tributários e tributários, incluindo os de autos de infração.



O atendimento será realizado entre os dias 3 de outubro e 15 dezembro, das 9h às 17h30, na Procuradoria da Dívida Ativa do Município de São João de Meriti (Avenida Presidente Lincoln 1001, Jardim Meriti).