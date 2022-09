Arma de fogo foi apreendida - Reprodução/ PMERJ

Publicado 28/09/2022 20:09

Policiais militares do 21º BPM prenderam dois suspeitos de assaltos durante patrulhamento de rotina no bairro Vilar dos Teles, em São João de Meriti. As identidades dos acusados não foram reveladas.



Segundo informações da PM, os agentes abordaram a dupla e durante revista pessoal um revólver foi encontrado.



Os dois suspeitos foram encaminhados à 54ª DP (Belford Roxo), onde a ocorrência foi registrada.