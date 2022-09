Da esquerda para a direita: Alberto Freitas, vice-presidente da ABFC; Marcos Antônio Santos, presidente da ABFC; José Carlos, secretário de Educação; Dinho Meriti, secretário de Esporte e Lazer e os oito atletas da Seleção Brasileira de Power Soccer - Edgar Maciel

Da esquerda para a direita: Alberto Freitas, vice-presidente da ABFC; Marcos Antônio Santos, presidente da ABFC; José Carlos, secretário de Educação; Dinho Meriti, secretário de Esporte e Lazer e os oito atletas da Seleção Brasileira de Power SoccerEdgar Maciel

Publicado 27/09/2022 10:24 | Atualizado 27/09/2022 19:25

Em busca da inclusão e da promoção social, a Prefeitura de São João de Meriti e as Secretarias Municipais de Esporte e de Educação, em parceria com a Associação Brasileira de Futebol em Cadeira de Rodas (ABFC), realizaram o amistoso final do 1º Encontro Nacional de Futebol de Cadeira de Rodas.



“Foi um prazer imenso receber um evento desse porte. Somos pioneiros em muitas ações inclusivas. Sozinho não conseguiria fazer nada, essas parcerias estão sendo de grande valor. Só tenho a agradecer ao Marcos, presidente da ABFC, por ter escolhido São João de Meriti como sede do evento. Não tenho dúvidas de que o esporte é transformador e vamos trabalhar diariamente em prol dessa causa”, comentou o secretário de Esporte e Lazer, Dinho Meriti.



A disputa foi realizada entre oito atletas da Seleção Brasileira de Power Soccer. Esse foi o primeiro campeonato de futebol de cadeira de sediado na Baixada Fluminense. “Gostaria de agradecer a parceria, fui super acolhido ao apresentar esse esporte apaixonante e inclusivo à Baixada Fluminense. Esse evento é de grande importância. Escolhemos Meriti para demonstrar que o esporte é inclusivo e de fácil acesso para todos”, destacou o presidente da ABFC, Marcos Antônio Santos.

Seleção Brasileira de Power Soccer Edgar Maciel



Com desejo de alcançar os objetivos dele e participar do torneio argentino deste ano, o atleta Saimon Rodrigues, representante do Fortaleza Power Soccer, afirmou: “Estou vivenciando algo inesquecível. Estamos aqui nesse amistoso e somos a prova de que o esporte transforma a vida das pessoas. Mesmo com minha deficiência tive a oportunidade de realizar o meu sonho de ser jogador de futebol e hoje sou um atleta de alto nível.”



Cerca de 150 alunos da rede pública do município participaram da cerimônia.

Com desejo de alcançar os objetivos dele e participar do torneio argentino deste ano, o atletaRodrigues, representante do Fortaleza Power Soccer, afirmou: “Estou vivenciando algo inesquecível. Estamos aqui nesse amistoso e somos a prova de que o esporte transforma a vida das pessoas. Mesmo com minha deficiência tive a oportunidade de realizar o meu sonho de ser jogador de futebol e hoje sou um atleta de alto nível.”Cerca de 150 alunos da rede pública do município participaram da cerimônia.