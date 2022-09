São João de Meriti segue com a campanha de vacinação contra a covid-19 - Bea Silva

São João de Meriti segue com a campanha de vacinação contra a covid-19 Bea Silva

Publicado 26/09/2022 09:09 | Atualizado 26/09/2022 21:09

A Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Secretaria de Saúde, apresentou o calendário de vacinação contra a covid-19, de 26 a 30 de setembro, referente à primeira, segunda, terceira e quarta dose.



Para se vacinar, é necessário levar documento de identidade com foto e CPF ou cartão do SUS. Documentos digitais serão aceitos se acompanhados da identidade com foto. Os menores de 18 anos deverão estar acompanhados dos pais ou de um responsável.



Crianças de 3 e 4 anos já tomam a primeira dose nos pontos de vacinação infantil (menos na Paróquia Nossa Senhora da Glória), de segunda a sexta-feira. Os demais grupos, de segunda-feira a sábado.



Dias e horários:



Segunda a sexta-feira, das 8h às 15h.

Sábado, das 8h às 12h.



Pontos de vacinação:



- USF Tibagi

Rua Tibagi, 100/101 - Jardim Metrópole



- USF de Vila São João

Rua Euclides da Cunha, s/nº – Vila São João



- ESF da Vila Tiradentes

Rua Dr. José de Carvalho, 162 - Vila Tiradentes



- USF da Vila União

Rua Álvaro Proença, 243 - Parque São Nicolau



- Centro de Saúde Dr. Aníbal Viriato

Rua Pastor Joaquim Rosa, 26 - Jardim Meriti



- Paróquia Nossa Senhora da Glória

Rua Dinorá Silva, 4 - Jardim Meriti (em frente ao antigo PAM).