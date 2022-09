Representantes de 51 municípios do estado - Débora Vitória

Representantes de 51 municípios do estadoDébora Vitória

Publicado 24/09/2022 12:22

O Grupo Articulador de Fortalecimento dos Conselhos Escolares se reuniu em São João de Meriti. O encontro, que teve a participação de representantes de 51 municípios do estado, possui por finalidade trabalhar os instrumentos voltados para acompanhar e incentivar a implantação de uma política educacional mais inclusiva e democrática.



O prefeito de Meriti, Dr. João, abriu o evento e relatou os feitos na Educação nesses dois mandatos: “Ao chegarmos aqui, encontramos escolas totalmente depredadas, em péssimas condições. Hoje, temos quase 100% das nossas escolas totalmente reformadas, isso é o reflexo de um governo que investe na Educação da cidade”.



Logo em seguida, o secretário da pasta, José Carlos, fez um agradecimento a toda equipe: “Tudo isso foi feito em conjunto, a secretaria trabalha de portas abertas sempre pensando de forma coletiva e, por isso, externo minha gratidão e parabenizo a todos que não mediram esforços para que pudéssemos realizar esse evento”.

Da esquerda para a direita: prefeito, Dr. João; secretário de Educação, José Carlos e a subsecretária de Educação, Rosemary Lírio Débora Vitória

Outras autoridades também compareceram, como o presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME/RJ), Osório Luís, e o presidente da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (UNCME/RJ), Jorge Roberto França Fernandes. Participou também, pelo Google Meet, o coordenador-geral de Formação de Gestores e Técnicos da Educação Básica/MEC, José Roberto.No encerramento, os articuladores representantes dos municípios receberam um certificado de posse como membros do GAFCE/RJ.A reunião ordinária e de posse dos membros do Grupo Articulador de Fortalecimento dos Conselhos Escolares do Estado do Rio De Janeiro (GAFCE/RJ), foi realizada no auditório da Escola Municipal Professora Graça Grijó, em Vilar dos Teles.