Objetivo do encontro foi unir forças para a aquisição de recursosDivulgação/ PMSJM

Publicado 21/09/2022 21:54 | Atualizado 21/09/2022 22:55

A Maternidade do Morrinho, o terceiro e o quarto andar do Hospital Municipal, o Centro de Reabilitação e o Centro de Prevenção e Diagnóstico em Oncologia foram alguns dos locais visitados e apresentados à equipe do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Baixada Fluminense (Cisbaf) nesta terça-feira (20), em São João de Meriti.



A apresentação foi guiada pelo prefeito, Dr. João, junto com a direção da Secretaria de Saúde.

Dr. João e equipe do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Baixada Fluminense (Cisbaf) Divulgação/ PMSJM

Segundo a pasta, o objetivo do encontro foi unir forças para a aquisição de recursos que farão os serviços funcionarem depois de inaugurados.



Educação



Na manhã desta segunda-feira (19), Dr. João marcou presença na reunião, solicitada por ele, com professores e demais profissionais da Escola Jansem Pereira de Melo, no bairro Jardim Meriti. A equipe da Secretaria de Educação também participou e os temas do encontro foram a ampla reforma no colégio, ensino, inclusão, acessibilidade e projetos futuros que vão ampliar o aprendizado dos alunos.

Professores e demais profissionais da Escola Jansem Pereira de Melo Divulgação/ PMSJM