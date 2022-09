Semana Nacional do Trânsito - Edgar Maciel

A Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Secretaria de Trânsito e Transporte, realiza a Semana Nacional do Trânsito. O objetivo é conscientizar condutores e pedestres da importância da boa conduta e dos riscos causados pela imprudência no trânsito.



As ações serão realizadas em pontos estratégicos da cidade até o dia 23 de setembro. Agentes da guarda municipal e alunos matriculados na rede municipal de ensino participam do evento.



“É necessário que exista essas ações de conscientização da população da necessidade de ter responsabilidade no trânsito. Nossa pasta, em parceria com a Secretaria de Educação, busca incluir as crianças da rede municipal para ensinar, desde cedo, a importância de respeitar os semáforos e a legislação vigente em nosso país. Gostaria muito de agradecer ao prefeito Dr. João por não medir esforços para promover bem-estar e segurança para a população meritiense”, destacou o secretário de Trânsito e Transporte Rogério Freitas.



Aluno da rede municipal de ensino Edgar Maciel

Neste ano, o tema escolhido foi: “Um segundo de descuido pode custar sua vida”.



Programação da Semana Nacional do Trânsito Meriti:



22/09- Bradesco: Av. Automóvel Clube, em Vilar dos Teles

23/09- Praça de Coelho da Rocha



Horários: das 9h às 10h e das 14h às 15h.