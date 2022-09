Feira de Adoção pet online acontece nas redes do Shopping Grande Rio - Reprodução

Feira de Adoção pet online acontece nas redes do Shopping Grande Rio Reprodução

Publicado 20/09/2022 18:50

Com o objetivo de dar um lar para animais resgatados das ruas, o Shopping Grande Rio, em São João de Meriti, realiza mais uma edição da feira online de adoção pets. A ação acontecerá nas redes sociais do empreendimento, entre os dias 19 e 26 de setembro.



Cerca de 30 pets estarão disponíveis para adoção, como cães e gatos, filhotes e adultos.



Restrições



Os interessados em adotar precisam ter mais de 21 anos. Também é necessário apresentar cópia da identidade, CPF e comprovante de residência. O novo dono passará por uma entrevista de adoção e depois terá um encontro presencial para concluir o processo e a entrega do animal.



Todos os animais disponíveis para adoção já estão castrados, vacinados e vermifugados. As informações são da assessoria do empreendimento.



O Shopping Grande Rio fica na Rua Maria Soares Sendas 111, São João de Meriti - RJ.