Representantes Valdecy da Saúde, Dr. João, Dra. Letícia Costa e Cláudio Castro Divulgação

Publicado 18/09/2022 18:16

Na manhã deste domingo (18), o governador Cláudio Castro e o senador Romário estiveram em São João de Meriti, no bairro Tomazinho, para o comício dos candidatos a deputado estadual Valdecy da Saúde e à deputada federal Dra. Letícia Costa. O encontro, que também teve a participação do prefeito da cidade, Dr. João, reuniu cerca de sete mil pessoas.



Antes das falas, os candidatos percorreram, a pé, as ruas do bairro e falaram às pessoas no palanque montado na Avenida Tancredo Neves, paralela à ciclovia.



Valdecy da Saúde, deputado estadual, discursou: “Nós estamos transformando a vida das pessoas com a união de forças. Por isso, a importância de votar nos candidatos que trabalham em parceria: governador Cláudio Castro, senador Romário, eu e a Dra. Letícia Costa. Só assim conseguiremos dar continuidade ao trabalho que está fazendo a transformação da nossa cidade e do nosso estado”.



Emocionada, a vereadora Letícia declarou: “Fizemos um pacto do bem pela cidade e estamos promovendo uma política humanizada. Hoje, repetindo a história de meu pai Francisco Costa, tenho a honra de trazer o governador em meu bairro. Há mais de 30 anos um governador não pisa aqui”.



Dr. João, prefeito de São João de Meriti, agradeceu a presença das pessoas e disse: “Aqui estão os nossos candidatos, todos do PL: Valdecy da Saúde, o único deputado estadual atuante da cidade; Dra. Letícia, mulher guerreira e que tem crescido muito na política; Romário, o senador que é um craque e o governador Claudio Castro, homem de uma humildade invejável e que se tornou um amigo.”



O último a falar foi o governador Cláudio Castro que reforçou a importância do que já foi feito na cidade e elogiou a candidata: “São João de Meriti precisa de uma mulher braba como você na Câmara, a médica do povo. A gente está trazendo saúde, educação e dignidade para a população. Só aqui em são João de Meriti já passou de 700 milhões de reais em investimentos, a maioria deles a pedido do Valdecy, como a construção do Centro Tecnológico, do Complexo Esportivo já em funcionamento, a construção do Centro Especializado em Reabilitação, do Centro de Oncologia e Hemodinâmica no terceiro e no quarto andar do Hospital Municipal, a fase final da obra da maternidade do Morrinho são alguns exemplos. Aqui não é promessa, é asfalto caindo na porta e recursos na conta da prefeitura para fazer o que é preciso para trazer qualidade da vida às pessoas”.