Treinamento de Postura capacita mais de 300 colaboradores da Baixada Fluminense - Divulgação

Treinamento de Postura capacita mais de 300 colaboradores da Baixada FluminenseDivulgação

Publicado 17/09/2022 10:00

O Treinamento de Postura da Águas do Rio, realizado para mais de 300 colaboradores da Baixada Fluminense, reafirmou as regras de ouro e conduta para um atendimento de excelência. Além de palestras com formatos dinâmicos, o encontro ainda contou com uma peça teatral, que retratou diversas situações do dia a dia do funcionário, através de forma lúdica.



“Tudo que foi falado e apresentado no treinamento são situações que passamos e vivenciamos no nosso dia a dia de trabalho. Nós que lidamos nas ruas, diretamente com clientes, percebemos que muitos estão insatisfeitos e descrentes com serviços realizados antes da nossa concessão. Eu tento me colocar no lugar dessas pessoas para passar credibilidade e confiança”, disse Ygor Felipe Ferreira, Agente de Saneamento.



O evento contou com a participação de todos os gestores responsáveis pela Baixada Fluminense.



Para o diretor executivo, Vitor Hugo, as capacitações são fundamentais para humanizar o atendimento e preparar os colaboradores para uma atuação em campo diferenciada. " Nosso principal objetivo é que ao ter contato com a Águas do Rio, o cliente se sinta acolhido e escutado e, do outro lado, nossos colaboradores se sintam empoderados, tratando cada atendimento de forma individual", completou.