Da esquerda para a direita: Hudson Santoro, enfermeiro; Thayana Braz, superintendente do Programa Estratégia de Saúde da Família; Lindaura Melo, coordenadora do Laboratório de Combate à Tuberculose; Nilceia Cordeiro, assessora da superintendente; Márcia Lucas, secretaria de Saúde; Amanda Duarte, coordenadora do programa de combate à tuberculose; Débora Souza, enfermeira; Ana Izabel Pereira, enfermeira e representante do estado; Pryscilla Souza, assistente social e representante do estado; Neli Feitosa, responsável pelo Aníbal e Paula Narçulo, enfermeira - Divulgação

Da esquerda para a direita: Hudson Santoro, enfermeiro; Thayana Braz, superintendente do Programa Estratégia de Saúde da Família; Lindaura Melo, coordenadora do Laboratório de Combate à Tuberculose; Nilceia Cordeiro, assessora da superintendente; Márcia Lucas, secretaria de Saúde; Amanda Duarte, coordenadora do programa de combate à tuberculose; Débora Souza, enfermeira; Ana Izabel Pereira, enfermeira e representante do estado; Pryscilla Souza, assistente social e representante do estado; Neli Feitosa, responsável pelo Aníbal e Paula Narçulo, enfermeiraDivulgação

Publicado 19/09/2022 19:37

Com o objetivo de promover um atendimento mais ágil e humanizado, a Prefeitura de São João de Meriti passa a receber o projeto “Fortalecimento das Ações de Controle e Eliminação da Tuberculose” do governo do estado.



A novidade disponibiliza três servidores (enfermeiro, sanitarista e assistente social) para a cidade contemplada. Eles vão acompanhar e auxiliar no tratamento de pessoas já diagnosticadas com a doença.



“São João de Meriti conta com uma equipe de excelência. Estamos trabalhando para solucionar as questões de saúde pública e cumprir todas as metas definidas pelo Ministério da Saúde. Quem ganha é a população e eu só tenho que agradecer ao nosso prefeito por possuir o olhar voltado para a saúde e o bem-estar do povo”, afirmou a secretária de Saúde Márcia Lucas.

Secretária de Saúde, Márcia Lucas Divulgação

O município já possui o Laboratório do Programa de Combate à Tuberculose que realiza, em média, 250 atendimentos por mês. Hoje, o município possui cerca de 170 pessoas em tratamento.



O projeto “Fortalecimento das Ações de Controle e Eliminação da Tuberculose” entra em ação a partir desta segunda-feira, 19.



O encontro foi realizado no auditório da Secretaria de Saúde e contou com a presença da secretária municipal da pasta Marcia Lucas, da assistente social Pryscilla Souza e da enfermeira Ana Izabel Souza, profissionais que vieram representando a Secretaria Estadual de Saúde.

Da esquerda para a direita: Ana Izabel Pereira, enfermeira e representante do estado; Débora Souza, enfermeira; Rosane Azevedo, coordenadora do Programa IST; Amanda Duarte, coordenadora do programa de combate à tuberculose e Pryscilla Souza, assistente social e representante do estado Divulgação