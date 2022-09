São João de Meriti realiza aplicação da vacina BCG - Pixabay

Publicado 22/09/2022 21:18

A Prefeitura de São João de Meriti passa a oferecer a vacina BCG em dois postos de saúde do município. A aplicação da vacina será realizada sempre segunda e quarta-feira no Aníbal Viriato e, às terças e quintas-feiras, no Posto Sumaré. O atendimento ocorre das 8h às 12h.



A vacina BCG ela está disponível para crianças de 0 meses a 4 anos e protege contra a tuberculose, principalmente as formas graves, como meningite tuberculosa e tuberculose miliar.



De acordo com o Ministério da Saúde, o ideal é que a dose única seja aplicada logo após o nascimento.