Reunião do Conselho Municipal de Saneamento Básico - Divulgação

Reunião do Conselho Municipal de Saneamento BásicoDivulgação

Publicado 22/09/2022 22:27

Algumas melhorias no abastecimento de água em São João de Meriti foram pautadas durante reunião do Conselho Municipal de Saneamento Básico. Um balanço das intervenções realizadas aponta mais de 15 mil pessoas sendo beneficiadas.

“O município possui cerca de 40 Estações Elevatórias de Água, além de seis reservatórios com volume total de 30 mil m³. E para melhorar o funcionamento destes sistemas, a Águas do Rio instalou novos boosters – que atuam na eficácia do bombeamento, e atua de forma contínua na substituição e implantação de redes de água e outras obras operacionais”, ressaltou Itamar Rocha, supervisor de operações da Águas do Rio.



A concessionária prevê, para o próximo período, a instalação de outras bombas, beneficiando, principalmente, quem mora nas partes mais altas da cidade, uma particularidade geográfica de São João de Meriti, que possui 56 morros.



Para Mariana Novaes, fiscal ambiental da prefeitura, as ideias trocadas com os representantes da Águas do Rio foram importantes para dar seguimento ao Plano Municipal de Saneamento Básico da cidade. “A reunião foi bem interessante para que a gente consiga fazer essa revisão do plano. A contribuição da concessionária foi fundamental para colocarmos em prática e seguir em frente com os nossos objetivos, visando o melhor para São João de Meriti”, finalizou.