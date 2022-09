Um fuzil, pistolas e um rádio transmissor foram encontrados - Reprodução/ PM

Publicado 23/09/2022 11:16

Policiais Militares do 21º BPM prenderam três homens, apontados pela PM como milicianos, com armas e materiais do tráfico no bairro Jardim Metrópole, em São João de Meriti.



Segundo informações do Batalhão, um fuzil e um rádio transmissor também foram encontrados com o trio, que não teve a identidade divulgada.



Todo o material apreendido foi levado para a Delegacia de Polícia da região, onde a ocorrência foi registrada.