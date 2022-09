Candidata a deputada federal Dra. Letícia Costa, governador Cláudio Castro, deputado estadual Valdecy da Saúde, prefeito Dr. João e Bebeto - Divulgação

Publicado 24/09/2022 20:20

Na manhã deste sábado (24), uma onda branca tomou conta das ruas do Parque Araruama, em São João de Meriti, para o comício do deputado estadual Valdecy da Saúde, com as presenças dos candidatos a deputado federal Bebeto, à deputada federal Dra. Letícia Costa e a governador, Cláudio Castro. O encontro, que também teve a participação do prefeito da cidade, Dr. João, reuniu cerca de 25 mil pessoas.



Valdecy da Saúde, deputado estadual, declarou: “Através da união de forças estamos mudando a vida da população. Nunca um governador teve seu olhar voltado e investiu tanto em nosso município e na Baixada, quanto o Cláudio Castro. São mais de 700 milhões de reais em melhorias e obras por toda cidade, como a construção do Centro Tecnológico, do Complexo Esportivo já em funcionamento, a construção do Centro Especializado em Reabilitação, do Centro de Oncologia e Hemodinâmica no terceiro e no quarto andar do Hospital Municipal, a fase final da obra da maternidade do Morrinho e muito mais. Tenho certeza de que, juntos, conseguiremos dar continuidade ao trabalho que está transformando São João de Meriti”.

Uma onda branca tomou conta das ruas do Parque Araruama, em São João de Meriti Divulgação



Dr. João, prefeito, agradeceu a presença de todos e destacou a importância de eleger candidatos aliados da atual gestão: "Aqui está representado o futuro da nossa cidade, todos do PL. Não acreditem em aventureiros, antes de ser político, já fui médico e conheço muito bem os anseios da população. Por isso, vamos juntos, em 2 de outubro, votar em nossos representantes".

O encontro reuniu cerca de 25 mil pessoas Divulgação



Acompanhado da esposa, Analine Castro, o governador fez promessas para a região: "Tenho orgulho de ser o governador da Baixada Fluminense. Ando pelas ruas da cidade de cabeça erguida, pois são mais de 700 milhões de reais em investimentos. Valdecy da Saúde é um gigante, todos os investimentos na cidade foram conquistados por meio dos pedidos dele. Em breve, será entregue o maior centro de imagens da América Latina e a ampliação do metrô, tudo isso aqui na Baixada Fluminense. Saímos das manchetes negativas e entramos no ranking da empregabilidade, como o terceiro estado que mais tem gerado emprego. Aqui não é promessa, meu compromisso hoje é trabalhar pelo povo".