Vacinação antirrábica em São João de Meriti - Edgar Maciel

Publicado 26/09/2022 12:23 | Atualizado 26/09/2022 21:24

O Dia D de Vacinação Antirrábica imunizou 29 mil animais em São João de Meriti. A campanha da Prefeitura de São João de Meriti, com apoio da Subsecretaria de Promoção e Bem-Estar Animal e da Secretaria de Saúde, em parceria com o Governo do Estado e com o Ministério da Saúde, atendeu os Pets em 49 pontos espalhados pela cidade.



A raiva é uma doença transmissível que pode atingir animais e, por consequência, também o homem. O contágio ocorre quando a saliva do pet infectado entra em contato com a pele lesionada ou mucosa. Por isso, a finalidade das campanhas é criar uma barreira imunológica para que o vírus não chegue aos seres humanos.



A subsecretária de Promoção e Bem-Estar Animal, Luana Reis, destacou a atuação da pasta e a importância da ação: “Durante todo o ano realizamos campanhas de vacinação itinerante por todo o município, pois entendemos que a única forma de prevenção é pela imunização. A luta em defesa dos animais tem avançado em nosso município. Só tenho que agradecer a oportunidade de caminhar ao lado de dois homens tão compromissados com a causa animal, como o prefeito Dr. João e o secretário de Ambiente e Sustentabilidade André Mazzoni”.



Para a protetora Maria Edna Andrade, 67 anos, tutora do labrador Antônio, a pasta realiza um excelente trabalho. “Fui muito bem atendida. Não temos mais a necessidade de ir para outro município, pois encontramos tudo por aqui mesmo. Parabenizo os organizadores dessa mobilização. Ações como essa alegram o coração do meritiense. Todo animal merece um atendimento especial".



Protetora Maria Edna Andrade, 67 anos, tutora do labrador Antônio Edgar Maciel

Durante todo o ano a subsecretaria realiza outras atividades, tais como: vacinação itinerante e em casa, cadastramento de protetores e de ONGs, averiguação de denúncias e atende também pelo Zappet: (21) 99596-0865. A unidade fica na Rua Adelino Gonçalves, nº 4.005, Coelho da Rocha e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30.