Candidata a deputada federal, Dra. Letícia Costa (PL)Divulgação

Publicado 27/09/2022 09:00

Priorizar a educação básica, garantir o acesso a creches para crianças, intensificar o acesso das mães ao mercado de trabalho e direcionar emendas para hospitais são algumas das propostas da candidata meritiense a deputada federal, Dra. Letícia Costa (PL).



Nascida e criada em São João de Meriti, a representante de 39 anos de idade, casada, mãe de dois filhos e médica especializada em cardiologia, já foi diretora da UPA de Éden (Unidade de Pronto Atendimento que funciona 24 horas todos os dias da semana) e realiza atendimento médico voluntário há 12 anos no bairro em que cresceu, Tomazinho.



Filha de Francisco Costa, ex-vereador da cidade por cinco mandatos, e de Carmelita Alves, Letícia Costa foi eleita a única vereadora mulher de Meriti nas eleições de 2020.



Confira abaixo a entrevista exclusiva e completa da candidata a Deputada Federal pelo Partido Liberal (PL).



- Quais expectativas e propostas para o desenvolvimento regional?



São João de Meriti precisa de uma Deputada Federal em Brasília. No Congresso Nacional, vou priorizar a educação básica na votação de orçamento para garantir o acesso a creches para as nossas crianças e intensificar o acesso das mães ao mercado de trabalho, direcionar emendas para hospitais dos municípios do nosso Estado para melhorar o atendimento especializado, destinar emendas para a abertura de centros integrados de inclusão e reabilitação nas regiões do Estado, destinar emendas para a construção de um hospital infantil em São João de Meriti, defender o piso salarial dos professores e lutar para implantar mais escolas técnicas na Baixada Fluminense.



- Caso se eleja, qual será o seu primeiro ato, tão logo assuma o mandato?



Tenho muitos projetos para os próximos quatro anos, caso eu seja eleita, mas o que pretendo fazer como meu primeiro ato é intensificar as políticas públicas em defesa das mulheres. Entendo a importância das mulheres serem representadas no Congresso por outras mulheres. Nossas necessidades são vistas com mais empatia, com um outro olhar, quando tem uma mulher que passa pelas mesmas dores que você lá te representando e lutando por você.



- Um grande feito na cidade ou uma promessa de campanha:



Como vereadora, desde 2021, tenho estado nas ruas para conversar com a população e ouvir as maiores necessidades dos bairros. A partir disso, encaminho indicações para melhorias. Através desse trabalho conquistamos, com diversos apoios, a revitalização do Terminal Rodoviário de Éden, a construção da Creche Professor Antenor Lopes Martins no bairro Gato Preto, a reestruturação do bairro Grande Rio e mais de 30 ruas asfaltadas na região do Centro de São João, Éden, Gato Preto, Grande Rio, Tomazinho, Vila Humaitá, Vila Jurandir, Vila Norma e Vila União.



Como Deputada Federal continuarei o trabalho de captação de recursos para melhorias da cidade de São João de Meriti, da Baixada Fluminense e do Rio de Janeiro.



- História na política:



Já foi candidata à deputada federal em 2014 e 2018 e a vice-prefeita em 2012 e em 2016. Em 2020, foi eleita a única vereadora mulher e a mais votada da história de São João de Meriti, com quase cinco mil votos. Tem como bandeira a saúde e a defesa dos direitos da mulher. Fez vários projetos de lei, entre eles o Programa Remédio em Casa que atende a população idosa, com problemas de hipertensão e diabetes, para receber medicamentos sem precisar se deslocar. Também criou o Dia Municipal do Empreendedorismo Feminino, comemorado em 6 de setembro, para incentivar mulheres a ter o próprio negócio.



- Espaço aberto para desejos e anseios da representante:



A política precisa de mais mulheres! Somos a maioria dos eleitores (53%), não é justo que a representatividade feminina no Brasil seja ainda tão pequena, é de apenas 14,8%. As mulheres precisam de mais leis que as protejam da violência e da falta de oportunidades. Nós mulheres precisamos assumir o papel de protagonismo em nossa história e atuarmos diretamente para melhorar a nossa sociedade. Quero ser eleita para defender as mulheres, para lutar por uma saúde pública com mais qualidade e pelos direitos que todos nós temos garantidos pela Constituição.