As ações de policiamento ostensivo da Polícia Militar do Rio de Janeiro ganham dois reforços de peso para atuar em toda a região da Baixada FluminensePMERJ

Publicado 27/09/2022 19:45

A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) aumentou o número de agentes para atuar na Baixada Fluminense. Isso porque nesta sexta-feira (23), a 3ª Companhia Destacada do Rondas Especiais e Controle de Multidões (RECOM) foi instalada no 21º BPM, em São João de Meriti.



A unidade do Comando de Policiamento Especializado (CPE) tem a missão de apoiar missões de patrulhamento dos batalhões de área a partir de uma análise da mancha criminal, segundo a corporação.



O reforço conta com 100 policiais.