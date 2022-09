Valdecy da Saúde, candidato a Deputado Estadual pelo Partido Liberal (PL) - Divulgação

Publicado 29/09/2022 09:00

Após trazer mais de 700 milhões de reais em investimentos para o município de São João de Meriti, o representante e candidato meritiense a deputado estadual, Valdecy da Saúde (PL), busca a reeleição para continuar transformando a vida de toda região e Baixada Fluminense.



Em entrevista para o Dia Meriti, Valdecy comenta que uma de suas metas é continuar buscando novos recursos que serão transformados em obras para todos os lados. Saúde, educação e dignidade são três características básicas para todo cidadão, segundo o representante.



Morador do Parque Araruama, Valdecy da Saúde ingressou na vida pública em 1991. Em 2016, foi o vereador mais votado da história de São João de Meriti. Em 2018, foi eleito deputado estadual, com 23.307 votos. Hoje, está no PL e compõe a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro como 3º Vogal e já protocolou vários projetos de lei e de indicações de grande relevância para a Baixada Fluminense.



Confira abaixo a entrevista exclusiva e completa do candidato a Deputado Estadual pelo Partido Liberal (PL).



- Caso se eleja, qual será o seu primeiro ato, tão logo assuma o mandato?



Meu primeiro ato será dar continuidade ao ‘pega pega’: pegar cada centavo que for necessário para continuar transformando a vida das pessoas da nossa amada São João de Meriti e Baixada Fluminense. Assim como fiz com todos os 700 milhões de reais que conseguimos em obras e melhorias para toda região.



- Um grande feito na cidade ou uma promessa de campanha:



Consegui trazer mais de 700 milhões de reais em investimentos para o município. Há obras para todos os lados da cidade e mais saúde, educação e dignidade para a população. Entre outras melhorias, esses recursos se transformaram na construção do Centro Tecnológico, que vai qualificar jovens para que tenham melhores condições de disputar uma vaga no mercado de trabalho. O Complexo Esportivo, no Parque Novo Rio, já em funcionamento, é frequentado por cerca de duas mil pessoas por mês; cidadãos que estão fazendo jiu-jítsu, luta livre esportiva, escolinha de futebol para as crianças, aulas com exercícios funcionais, sem falar nos jogos de futebol que ocorrem diariamente no local. Está em construção o Centro Especializado em Reabilitação, anexo ao Complexo Esportivo, que vai atender pessoas com deficiência que precisam de acompanhamento especializado.



O Hospital Municipal de São João de Meriti terá, no terceiro e no quarto andar, um Centro de Oncologia e de Hemodinâmica com a realização de cirurgias eletivas, serviços que vão aumentar as chances de recuperação de milhares de pacientes e, ainda na área da Saúde, consegui recursos para a fase final da obra da maternidade do Morrinho.



A duplicação dos viadutos, na altura do Lugano e do Shopping Grande Rio, que vai mudar completamente, para melhor, o trânsito na cidade. A construção de uma nova ponte que liga São João a Mesquita para dar mais segurança a motoristas e pedestres. E o projeto Prefeitura no seu Bairro que é a atuação direta do poder público nas comunidades, deixadas de lado há mais de 50 anos, levando asfalto, reformas de equipamentos públicos e urbanização com a oferta de serviços e orientações aos moradores.



- História na política:



Morador de São João de Meriti, ingressou na vida pública em 1991 como servidor concursado e trabalhou na Secretaria Municipal de Saúde da cidade. Eleito vereador em 2008 exerceu, consecutivamente, três mandatos no município, com votações crescentes. Em 2016, foi o vereador mais votado da história de São João de Meriti, com quase seis mil votos. No cargo, foi presidente da Comissão de Saúde e propôs muitas indicações para ampliação e melhoria dos programas da área. Ganhou, por três anos seguidos, a Medalha Tiradentes (em Minas Gerais), onde são homenageados os vereadores mais atuantes das cidades brasileiras. Em 2018, foi eleito deputado estadual pelo Partido Humanista da Solidariedade – PHS, com 23.307 votos. Hoje, está no PL e compõe a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro como 3º Vogal e já protocolou vários projetos de lei e de indicações de grande relevância para a Baixada Fluminense. Concorreu como vice-prefeito do Dr. João nas eleições de 2020 e foram eleitos com 122.151 votos.



- Espaço aberto para desejos e anseios do representante:



Sabemos que temos muitas coisas para fazer por toda região, mas como parlamentar, não vou sossegar enquanto não transformar a vida das pessoas, principalmente daquelas que moram nas comunidades. Precisamos entender que os votos dos que moram nos grandes centros não valem mais. Nosso objetivo e foco está no olhar focado para pessoas que estão há mais de 50 anos vivendo em total estado de abandono pelo poder público.