Por O Dia

Publicado 19/03/2021 17:19

A prefeitura de São Pedro da Aldeia informa que, nesta sexta-feira (19), atingiu 100% de ocupação nos leitos de Unidades de Pacientes Graves (UPG) destinados aos pacientes infectados pela Covid-19. Diante a esse cenário, a gestão municipal intensificará as ações de contingência da doença a fim de resguardar todos os cidadãos e evitar um possível colapso na rede municipal de saúde.

O Prefeito Fábio do Pastel (PODE) já tinha adiantado à reportagem do O Dia que iria tomar medidas restritivas mais enérgicas, tais como barreiras sanitárias na entrada da cidade, visto que não dá para fazer na rodovia, além de outras medidas, que serão divulgadas ainda na noite desta sexta-feira (19).



O município adotará barreiras sanitárias com restrição de entrada de visitantes que não morem ou trabalhem na cidade. Também estarão proibidas programações com música ao vivo, som mecânico e atrativos de exibição televisiva em todos os estabelecimentos comerciais neste fim de semana.



A prefeitura destaca a importância de toda a população, bem como os estabelecimentos privados, aderirem às novas regras. A conscientização de todos é essencial para diminuir os impactos desse momento. A prioridade da gestão municipal é proteger vidas. O município trabalha incansavelmente para manter, também, o equilíbrio epidemiológico e econômico. Quanto maior a colaboração popular, mais passageiro será o ritmo de restrições.



As informações completas sobre as novas medidas de enfrentamento do município serão divulgadas em Decreto na noite desta sexta-feira (19).



BOLETIM ATUALIZADO



A Secretaria de Saúde de São Pedro da Aldeia informa que, até esta sexta-feira (19), registra 3.889 casos confirmados de coronavírus (Covid-19) no município. Entre os casos constatados, 3.120 pacientes se recuperaram da doença. Há 3.892 ocorrências descartadas e outras 253 em análise. Foram registrados 132 óbitos. A taxa de ocupação dos leitos de Unidades de Pacientes Graves (UPG) destinados aos infectados é de 100% e o índice de ocupação dos leitos de observação também é de 30%.



Nesta sexta-feira (19), não há quantitativo atualizado de novos casos no município nem do número de infectados por bairros.



Confira os dados gerais:

Confirmados: 3.889

Recuperados: 3.120

Descartados: 3.892

Análise: 253

Óbitos: 132

Ocupação de Leitos UPG: 100%

Ocupação de Leitos de Observação: 30%.