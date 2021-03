A operação teve origem em uma investigação instaurada na 76ª DP (Niterói) Divulgação

Por Renata Cristiane

Publicado 25/03/2021 19:59

Policiais civis da 125ª DP de São Pedro da Aldeia, com apoio de agentes das delegacias do 4º Departamento de Área (DPA), realizam a “Operação Disney”, nesta quinta-feira (25), para cumprimento de 18 mandados de prisão e 12 de busca e apreensão contra traficantes do Morro do Mic, conhecido como “Morro do Mickey”, na Ilha da Conceição, em Niterói.

Segundo as investigações, os alvos são ligados a uma das maiores organizações criminosas do Rio de Janeiro e que, além do tráfico de drogas, atuam na distribuição clandestina de TV a cabo e de sinal de internet na região.

Oito pessoas foram presas na operação. Dez mandados de prisão foram cumpridos contra bandidos que já cumprem pena no sistema penitenciário.

A operação teve origem em uma investigação instaurada na 76ª DP (Niterói). Em um trabalho de inteligência e monitoramento, os agentes coletaram conversas telefônicas dos bandidos sobre a venda de drogas, comércio ilegal de armas e munições e outros delitos relacionados ao tráfico de drogas. A investigação se expandiu para outras comunidades de Niterói dominadas pela organização criminosa que atua na venda de entorpecentes e na distribuição clandestina de TV a cabo e de sinal de internet.

A ação tem apoio do Ministério Público. Além de comunidades de Niterói, a operação também acontece em endereços da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.