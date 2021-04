De acordo com a PM, os agentes foram atacados a tiros ao chegar no local Sabrina Sá (RC24h)

Publicado 10/04/2021 20:56

Um homem foi baleado no início da tarde deste sábado (10), na estrada do Pau Ferro, no bairro Alecrim, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram atacados a tiros ao chegar no local. Eles revidaram e o suspeito, identificado inicialmente como Giliano, Vulgo GL, foi atingido.

Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros ainda com vida, porém não resistiu aos ferimentos.

A PM disse ainda, através de nota, que houve uma pequena confusão entre os agentes e os moradores antes do resgate chegar.

Um revólver foi apreendido durante a ação.