A Ação aconteceu após uma informação anônima encaminhada pelo programa Linha Verde, do Disque Denúncia. Divulgação

Publicado 14/05/2021 17:01

Nesta quinta-feira (13) policiais militares flagraram uma fábrica que operava sem nenhuma documentação ou licenciamento para a atividade em São Pedro da Aldeia. A Ação aconteceu após uma informação anônima encaminhada pelo programa Linha Verde, do Disque Denúncia.



De acordo com os agentes lotados na Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Costa do Sol (UPAm), eles avistaram uma fábrica de artefatos de cimento em pleno funcionamento e, durante vistoria na mesma, após questionar o responsável sobre as licenças pertinentes, foram informados de que não havia nenhuma documentação. Por esse motivo, os policiais da 8ª UPAm então procederam à 125ª DP, onde a ocorrência foi registrada com base no artigo 60 da lei de crimes ambientais.



Vale reforçar que em toda a Região dos Lagos, a população pode denunciar crimes contra o meio ambiente ao Linha Verde, através dos telefones 0300 253 1177 (custo de ligação local) e (21) 2253 1177, pelo aplicativo “Disque Denúncia RJ” para celulares, ou ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br). Em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.

A reportagem do O Dia tentou localizar os responsáveis pela fábrica, mas não foram identificados até o fechamento dessa matéria.