Para marcar as comemorações dos 404 anos de São Pedro da Aldeia, uma das mais tradicionais cidades da Região dos Lagos, a gestão municipal prepara uma programação especial, exclusivamente online, respeitando as medidas preventivas à Covid-19. As atrações começam neste domingo (16), dia do aniversário da cidade, com live com o prefeito Fábio do Pastel (PODE), divulgação de curta-metragem e apresentações ao vivo de cantores locais na página oficial da prefeitura no Facebook. A programação de shows seguirá ao longo do mês.

A live com o chefe do executivo, prevista para às 9h, vai contar com o hasteamento das bandeiras oficiais e a assinatura do Decreto de instituição do Fórum de Políticas Públicas do município, dando continuidade ao projeto de gestão participativa promovido pelo atual governo. O prefeito, Fábio do Pastel, comentou sobre a emoção do primeiro aniversário da cidade à frente da gestão municipal.

“É o amor e o carinho por São Pedro da Aldeia que me faz enfrentar o desafio de governar o município, pensando sempre na diferença na vida desta população trabalhadora e dedicada. Neste momento de pandemia, optamos pelas celebrações online para a segurança de todos. São 404 anos. Mesmo com as dificuldades, não podemos deixar essa data em branco”, ressaltou Fábio do Pastel.

A Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos será ponto de apoio para os artistas. Internet Já a programação de shows, promovida pela Secretaria Adjunta de Cultura, inclui a participação de dez bandas, que se apresentarão nos dias 16, 22, 28 e 29 de maio. Para as transmissões ao vivo, a pasta disponibilizou a Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos como ponto de apoio para os artistas.De acordo com o secretário adjunto de Cultura, Thiago Marques, a proposta foi abrir espaço para os artistas locais e da região, além de reunir diferentes estilos musicais. “O objetivo é comemorar o aniversário da cidade trazendo entretenimento e cultura a população, enaltecendo os trabalhos dos artistas locais e agradando aos aldeendes de todos os gostos e idades”, disse.

Talentos locais

Abrindo as apresentações musicais, às 17h, o grupo Nada Igual vai trazer um repertório recheado de hits do pagode, pop, sertanejo e axé. “A gente procura agradar a todas as tribos sem perder a nossa identidade, que é o pagode. Nós somos de São Pedro da Aldeia e para nós é motivo de muita felicidade poder tocar em casa e ter o apoio da Prefeitura”, destacou o vocalista Vinni.

Formado por integrantes de São Pedro da Aldeia, Vinni, Digão, Diego Silva e Neném, o grupo já lançou CD e DVD e há anos é conhecido em toda a região por suas participações em eventos de grande porte, como no Réveillon de Cabo Frio e nos carnavais de São Pedro da Aldeia. A banda também é famosa por suas apresentações em casas de show e bares da região, com canções próprias e interpretações de músicas consagradas.

Encerrando o domingo de comemorações, a cantora Paula Azevedo promete trazer uma seleção dos clássicos do samba nacional. “Vou do Ari Barroso ao Leci Brandão, passando por Bete Carvalho, Zeca Pagodinho, Diogo Nogueira, Alcione e Benito de Paula. Vamos dar um passeio pelo samba de raiz, do Rio de Janeiro, pelo samba da melhor qualidade”, disse a cantora.

Nascida e criada em São Pedro da Aldeia, Paula Azevedo, mais conhecida como Paulinha, teve seu primeiro contato com a música na Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos. Ao longo dos anos, a musicista se tornou marca registrada como artista contratada e convidada especial para apresentações em eventos, festas, restaurantes e bares pela cidade e em toda a região.

Confira a programação completa das lives:

Domingo (16/05)

17h – Grupo Nada Igual

19h – Paula Azevedo & Banda

Sábado (22/05)

17h – Karol Barros & Banda

19h – Grupo Amadeus

21h – Banda Nossa Bossa

Sexta-feira (28/05)

18h – Gabriel Barbé & Banda

20h – Banda Flow

Sábado (29)

17h – CB 22

19h – Young Melody Banda

21h – Thomas Melo & Banda