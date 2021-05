São Pedro da Aldeia

São Pedro comemora 404 anos com programação online a partir de domingo

Lives serão transmitidas pela página da prefeitura no Facebook. Programação terá a participação do prefeito Fábio do Pastel (PODE) e divulgação de curta-metragem

Publicado 14/05/2021 17:55 | Atualizado há 44 minutos