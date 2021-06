A Secretaria de Saúde atribui o saldo positivo ao avanço da campanha de vacinação e ao crescente número de imunizados - SECOM

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 21:42

São Pedro registra taxa zero na ocupação dos leitos reservados à Covid-19 no município na manhã desta quarta-feira (16). De acordo com a prefeitura, os leitos de Unidades de Pacientes Graves (UPG), os de observação e os de enfermaria estavam sem pacientes, fato que também aconteceu no último fim de semana.

Apesar da notícia, a gestão municipal ressalta que as medidas de prevenção e de enfrentamento da doença devem ser mantidas pela população para a manutenção dos bons índices.

A Secretaria de Saúde atribui o saldo positivo ao avanço da campanha de vacinação e ao crescente número de imunizados, que já soma 41.497 doses aplicadas entre a primeira (D1) e segunda dose (D2), nesta quarta-feira (16). Outro fator de destaque é a participação efetiva dos cidadãos nas ações de saúde.

“Estamos extremamente felizes. Na última semana tivemos dois dias com zero ocupação de leitos e repetimos hoje, torcendo e trabalhando muito para que continuemos com o índice zerado. Continuem tomando todas as medidas de segurança sanitária e procurem a vacina. No fim de semana faremos o drive-thru, oferecendo mais uma boa oportunidade de imunização. Desta vez, aos moradores de 50 anos ou mais”, destacou a Secretária de Saúde, Maria Márcia Fontes Sampaio.

O prefeito, Fábio do Pastel (PODE), comemora os índices e ressalta que este é o momento da continuidade do trabalho e dos cuidados de toda a população. “Semanalmente nossa equipe se reúne para propor as medidas que melhor protejam nossos moradores e mantenham o equilíbrio da cidade. Não é um trabalho fácil, mas todos nós estamos empenhados no combate da doença. Acima de tudo, peço a colaboração de todos para que o município continue em estabilidade”, disse.

A diretora da Vigilância em Saúde, Tatiana Leal de Oliveira, reforça a importância do trabalho em conjunto entre o município e os cidadãos. “Receber notícias como essa é sempre muito bom pois nos dá ânimo e forças para continuar. É importante ressaltar o empenho da equipe de saúde nas ações de imunização, de orientação, de bloqueio e de todos que contribuem para que continuemos com esses dados. É preciso da ajuda de todos porque unidos vamos vencer esse vírus”, afirmou.

Medidas

As medidas de contenção determinadas pelo Decreto nº 109 continuam em vigor no município. Dentre as restrições, estão a intensificação da fiscalização do cumprimento às medidas, a proibição de música ao vivo e a transmissão de atividades esportivas em comércios. O município segue com o bandeiramento laranja. O uso de máscaras, a correta higienização das mãos e o distanciamento social devem ser rigorosamente mantidos. As medidas devem ser seguidas inclusive por moradores que já tenham sido imunizados.

Arraiá Xô, Covid

Com o objetivo de avançar no calendário vacinal contra a Covid-19, a Prefeitura de São Pedro da Aldeia promove um mutirão de vacinação em sistema drive-thru no próximo fim de semana. O “Arraiá Xô, Covid” acontecerá no estacionamento da loja de departamento Havan, no bairro Campo Redondo, no sábado (19) e no domingo (20), das 8h às 13h. A mobilização será voltada aos moradores de 50 anos ou mais, além dos demais públicos-alvos já inseridos na campanha.

O acesso ao mutirão será pela Estrada dos Passageiros, na área de carga e descarga aos fundos da loja, com saída pela RJ-140. A ação contará com a participação de cerca de 50 profissionais da Secretaria de Saúde e voluntários, com apoio da Guarda Municipal e Polícia Militar.