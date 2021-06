O público deve buscar um dos três pontos de imunização no município, das 8h ao meio-dia. - SECOM

Por O Dia

Publicado 14/06/2021 21:22

Na primeira semana de imunização dos trabalhadores da educação, São Pedro da Aldeia, cidade da Região dos Lagos, vacinou 1.336 profissionais das redes municipal e particular. A aplicação das doses destinada ao público continua a partir desta segunda-feira (14), seguindo a ordem alfabética das iniciais dos nomes dos cidadãos.

Dias 14 e 15 de junho – da letra A ao I

Dias 16 e 17 de junho – da letra J ao Q

Dia 18 de junho – da letra R à Z.

O público deve buscar um dos três pontos de imunização no município, das 8h ao meio-dia. A vacinação é realizada na Escola Municipal Professora Miriam Alves Guimarães, às margens da RJ-140, no bairro Fluminense; na Unidade de Saúde do bairro Porto do Carro, na Estrada do Alecrim, n° 388; e na Escola Municipal Manoel Moraes da Silva, na Rua Silva Jardim, bairro Campo Redondo

O secretário de Educação, professor Elias Valadão da Mota, ressalta a importância da vacinação destinada à categoria. “Esse momento é um ato histórico, no qual a educação e toda a força-tarefa realizada pelo governo proporcionam proteção e alívio aos servidores em meio à pandemia. Esse é um enorme passo para o futuro retorno com segurança, o que traz a certeza de que estamos caminhando de forma correta para o bem de todos da categoria”, disse Elias.

Vacinada no primeiro dia da ação, a servidora Ingrid Ribeiro descreveu o procedimento como uma mudança de horizontes para todos da educação. “Essa vacina veio como uma fonte de esperança para as pessoas que estão atuando na educação. É uma luz em meio a todos os acontecimentos e incertezas que vieram junto com a pandemia. Me sinto completamente feliz no dia de hoje”, relatou.

São considerados trabalhadores da educação os professores e funcionários de escolas públicas e privadas do ensino básico (creches, pré-escolas, Ensino Fundamental, Médio e EJA) que residem ou trabalhem no município. No caso dos profissionais do ensino profissionalizante, serão aceitos somente aqueles que estiverem vinculados ao Ensino Médio. Os servidores da Secretaria Municipal de Educação terão acesso à vacina.

No ato da imunização, é necessário que o profissional apresente documento pessoal com foto, cartão do SUS e contracheque ou declaração de vínculo empregatício confirmando que o trabalhador está na ativa.