O elemento é apontado como gerente do tráfico no bairro Balneário. Contra ele pendiam dois mandados de prisãoInternet

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 17:21

Na tarde desta terça-feira (8), agentes da 125ª DP – São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, coordenados pelo Delegado de Polícia Titular Milton Siqueira Júnior, munidos de informações angariadas pelo setor de inteligência, conseguiram prender o traficante, vulgo “GB”.

O elemento é apontado como gerente do tráfico no bairro Balneário. Contra ele pendiam dois mandados de prisão, sendo o de Prisão Temporária pela 2°Vara da Comarca de São Pedro D’ aldeia pela prática de crime de Tráfico de Drogas e o de Prisão Preventiva, também pela prática do mesmo crime.

Ele possui anotações de criminais de Tráfico e Associação para o Tráfico de Drogas e Porte Ilegal de Arma de Fogo.