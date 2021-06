O veículo foi apreendido e levado para a delegacia de São Pedro para uma pesquisa mais detalhada. - Internet (imagem ilustrativa)

Por Renata Cristiane

Publicado 07/06/2021 17:22

Na noite deste domingo (6), a Polícia Militar apreendeu um veículo com placa falsificada em São Pedro da Aldeia.

Segundo a ocorrência, os agentes faziam patrulhamento no bairro Estação, por volta das 23h44, quando tiveram a atenção voltada para um grupo reunido próximo a um automóvel modelo HB20, estacionado na Rua João Guimarães.

Enquanto a viatura realizou a manobra em direção ao carro, todos saíram do local, mas a chave ficou na ignição. Os policiais realizaram uma consulta e a placa LTH 9581, Niterói – RJ não foi encontrada no sistema do Detran.

O veículo foi apreendido e levado para a delegacia de São Pedro para uma pesquisa mais detalhada. Não foi descartada a possibilidade do veículo ter sido clonado ou roubado.