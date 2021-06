A estrutura da passarela terá 230 metros de extensão e será dotada de acessibilidade - Divulgação/PMSPA

A estrutura da passarela terá 230 metros de extensão e será dotada de acessibilidadeDivulgação/PMSPA

Publicado 07/06/2021 19:03 | Atualizado 07/06/2021 19:07

São Pedro da Aldeia - O trânsito na RJ-106, Região dos Lagos, sentido Cabo Frio, ficará com o fluxo restrito a meia pista nesta terça-feira (8). A intervenção será necessária para a instalação das rampas de acesso à nova passarela sobre a Rodovia Amaral Peixoto, em frente à UPA Pediátrica, na altura do bairro Balneário, no município aldeense.

De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ), responsável pela obra, a previsão é que a içagem das peças tenha início por volta das 9h. O procedimento deve se estender ao período da tarde.

A intervenção no fluxo de veículos será executada pela Guarda Municipal aldeense, que tem dado apoio às ações de trânsito já realizadas para viabilização da obra.

A expectativa, segundo o departamento estadual, é que a passarela seja inaugurada até o fim do mês de junho. A intervenção tem como objetivo viabilizar a travessia de pedestres de forma segura, além de possibilitar maior fluidez no trânsito do local.

A estrutura da passarela terá 230 metros de extensão e será dotada de acessibilidade, para que cadeirantes também façam uso do equipamento. A obra foi orçada em R$1.874.542,88 e todo o valor é custeado pelo Governo do Estado. A intervenção atende a um pedido do prefeito, Fábio do Pastel, ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ).