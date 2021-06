O mutirão terá início às 9h no Ciep 272 Gabriel Joaquim dos Santos, localizado na Estrada dos Passageiros - Internet

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 21:52

A Secretaria de Saúde de Pedro da Aldeia fará novo mutirão de testagens e orientações para conter a disseminação da Covid-19 no município. Desta vez, as ações serão realizadas na próxima segunda-feira (21) no bairro São João, onde os moradores poderão realizar exames e terão informações sobre a doença. O evento contará, ainda, com o apoio de agentes de endemias que farão inspeções de combate ao mosquito Aedes aegypti na localidade.

O mutirão terá início às 9h no Ciep 272 Gabriel Joaquim dos Santos, localizado na Estrada dos Passageiros. Serão disponibilizados 100 testes rápidos e, em casos específicos, será realizada a testagem PCR (swab). Apenas um membro da mesma família terá acesso aos exames.

Já os agentes de endemias farão visitas às residências da localidade para verificação de possíveis focos do Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya. Os organizadores pedem o envolvimento dos moradores do bairro no mutirão devido ao período de chuvas recorrentes seguidas por altas temperaturas, que acarreta aumento no acúmulo de água e no número de mosquitos.

Este é o terceiro mutirão de combate à Covid e ao mosquito Aedes aegypti realizado pela Secretaria de Saúde. A previsão é que as ações sejam realizadas semanalmente nos bairros com maiores incidências de casos.

Atendimento contínuo a casos suspeitos de Covid-19

Apesar das ações em bairros específicos, a prefeitura segue com os atendimentos primários e a testagem para os casos suspeitos de Covid-19 em cinco postos de saúde do município. O objetivo é descentralizar a procura pelo centro de triagem da doença, anexo ao pronto-socorro e oferecer mais possibilidades de tratamento aos aldeenses.

Pacientes com suspeita de infecção têm a possibilidade de fazer o teste rápido e/ou o swab, de acordo com o tempo dos sintomas apresentados. Os indícios mais comuns da Covid-19 são febre, cansaço e tosse seca. Algumas pessoas podem apresentar dores, congestão nasal, dor de cabeça, conjuntivite, dor de garganta, diarreia, perda de paladar ou olfato, erupção cutânea na pele ou descoloração dos dedos das mãos ou dos pés.

Os atendimentos nos postos para testagem da Covid acontecem de segunda a quinta-feira, de 8h as 12h. Confira as unidades disponíveis:

Esf Vinhateiro – Travessa Antônio de Araújo Mendonça, s/n, Vinhateiro; Esf Campo Redondo – Rua Luiza Terra, s/n, Campo Redondo; Esf Alecrim – Estrada do Alecrim, n° 80, Parque Arruda; Esf São Mateus – Rua Manuel Antônio Júnior, s/n, São Mateus; UBS Balneário – Rua São Jorge, s/n, Balneário.