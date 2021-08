No dia 10 deste mês, os servidores já haviam protestado na frente da prefeitura aldeense - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 18/08/2021 14:31

Servidores públicos municipais de São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, protestam pelas ruas da cidade e na frente da prefeitura na manhã desta quarta-feira (18) contra as novas regras do vale-transporte impostas pelo município.



A manifestação acontece após a mudança imposta pelo prefeito Fábio do Pastel (PL), que implementou novo modelo de pagamento, agora feito por meio de um cartão magnético. Os funcionários do município ficaram insatisfeitos, já que, a partir de agora, o benefício só pode ser utilizado nos ônibus da Auto Viação São Pedro, do Grupo Salineira.



Antes, o pagamento do auxílio transporte era concedido em dinheiro, junto com o salário do servidor.



A mudança não foi anunciada com antecipação, nem discutida na Câmara dos Vereadores e sindicatos. A medida foi tomada após um comunicado por parte da empresa de transporte coletivo, que alegou parar de operar em São Pedro da Aldeia, por baixa arrecadação.



Durante o protesto dessa manhã, um homem chegou a ser preso por danos ao patrimônio público. Um portão de ferro da prefeitura chegou a ser quebrado. Ele foi encaminhado para a delegacia de São Pedro da Aldeia e segue para a 132 DP, onde a ocorrência será registrada.