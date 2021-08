A Polícia Civil informou que os dois veículos possuíam numeração de chassi provavelmente modificada e prendeu os dois homens em flagrante pelo crime de receptação - Letycia Rocha (RC24h)

A Polícia Civil informou que os dois veículos possuíam numeração de chassi provavelmente modificada e prendeu os dois homens em flagrante pelo crime de receptaçãoLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 17/08/2021 15:07

Agentes da 125 DP, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, prenderam, na tarde desta segunda-feira (16), dois homens pelo crime de receptação de veículos roubados. Dois carros foram recuperados durante a ação.



Conforme a polícia, os agentes abordaram um carro Ford Ecosport placa KRH9460 que trafegava pela Rodovia Amaral Peixoto, na altura do bairro Praia Linda, em São Pedro da Aldeia, após informações do setor de inteligência.



Os policiais constataram por meio da numeração do motor que o veículo, na verdade, era roubado com a placa KXI6801. O motorista, identificado como Jefferson, foi questionado e informou ter comprado o automóvel na semana anterior, em Iguaba Grande.



De posse das informações, a Polícia Civil foi até o endereço do vendedor, identificado como Luiz, no bairro Cidade Nova. Ele confirmou ter vendido o carro, mas alegou que teria comprado, anteriormente, de um outro homem, em Cabo Frio.



Na casa de Luiz, os agentes localizaram um outro automóvel Ford Ecosport, de cor branca, com placa LRG6677, que, após consultas, foi constatado ser clonado. Pelo número do motor, se tratava de um carro com placa LRE4303, também com registro de roubo.



A Polícia Civil informou que os dois veículos possuíam numeração de chassi provavelmente modificada e prendeu os dois homens em flagrante pelo crime de receptação. Os dois automóveis foram apreendidos e encaminhados para a perícia. Eles serão devolvidos aos proprietários.