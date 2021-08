Funcionarão nesse período, que vai até o dia 24 de agosto, apenas os serviços essenciais - Divulgaçãp

Funcionarão nesse período, que vai até o dia 24 de agosto, apenas os serviços essenciaisDivulgaçãp

Publicado 12/08/2021 14:59

A Câmara de São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, está com as atividades suspensas a partir desta sexta-feira (13). A quarentena foi decretada pelo presidente da Casa, vereador Denilson Guimarães (SDD), após a vereadora Mislene de André (SDD) e outros três funcionários, incluindo uma da equipe da copa, que manteve contato com todos os vereadores, terem testado positivo para o Covid 19.



Com isso, funcionarão nesse período, que vai até o dia 24 de agosto, apenas os serviços essenciais, estando suspensas todas as outras atividades, incluindo as sessões.



Na última terça-feira (10), foram realizados testes rápidos nos funcionários da Casa. O procedimento foi adotado após a vereadora Milene de André (SDD) e mais dois funcionários testarem positivo para a doença.

Publicidade