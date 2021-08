Fábio do Pastel afirmou que as demandas apresentadas vão de encontro à necessidade crescente de tratamentos inclusivos para pessoas com autismo - Divulgação

Fábio do Pastel afirmou que as demandas apresentadas vão de encontro à necessidade crescente de tratamentos inclusivos para pessoas com autismoDivulgação

11/08/2021

Na Região dos Lagos, uma parceria que pode render ótimos frutos para a população de São Pedro da Aldeia está se consolidando. Em reunião realizada nesta terça-feira (10) junto ao secretário de Estado de Infraestrutura e Obras, Max Lemos, o prefeito Fábio do Pastel (PL) apresentou uma lista de pedidos para melhorias em várias frentes do município. Entre elas, a construção do 1º Módulo do Polo de Saúde e Qualidade de Vida de São Pedro da Aldeia, que é composto por quatro módulos: o Espaço do Autista – com abordagem clínica e escolar -, um Centro Especializado de Reabilitação III, uma Oficina Ortopédica e uma piscina adaptada, aquecida e salinizada para os usuários.

O encontro, que aconteceu na sede da Seinfra, no Rio de Janeiro, também contou com a presença do presidente do IEEA (Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura), Marcos Muffareg, e da diretora técnica do IEEA, Fernanda Zucolotto, além do vice-prefeito de São Pedro da Aldeia, Júlio Queiroz; do secretário municipal de Urbanismo e Habitação, Fernando Frauches; da secretaria municipal de Saúde, Maria Márcia; da coordenadora de reabilitação, Fernanda Suzarte; do chefe de gabinete, Moisés Batista; e do assessor Felipe Macedo.

“Prefeitos que apresentam bons projetos como este sem dúvidas saem na frente nesta maratona de obras que estamos projetando em todo o estado. A missão dada pelo governador Cláudio Castro é ajudar os nossos municípios em suas maiores necessidades e, quando se fala em inclusão, a urgência é ainda maior”, disse Lemos.

Para que os projetos apresentados saiam do papel o mais rápido possível, o presidente do IEEA, Marcos Muffareg, garantiu assistência técnica sem custo para a gestão municipal de São Pedro da Aldeia. “Nos comprometemos a apoiar o município tecnicamente nesta empreitada, tendo em vista que a maioria das cidades não dispõe de mão de obra especializada em algumas disciplinas da engenharia. A inclusão é uma realidade pela qual precisamos lutar dia a dia”, declarou o gestor.

Fábio do Pastel afirmou que as demandas apresentadas vão de encontro à necessidade crescente de tratamentos inclusivos para pessoas com autismo. “Nossa intenção é proporcionar atendimento a alunos e capacitação de educadores, potencializando a socialização, aperfeiçoando os tratamentos, e possibilitando o acesso ao ensino regular, além de formar e capacitar profissionais qualificados para tratamento e acompanhamento das pessoas com autismo”, concluiu o prefeito.