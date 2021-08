A vereadora Mislene de André (SDD) está isolada com Covid e votou por videoconferência - Divulgação

A vereadora Mislene de André (SDD) está isolada com Covid e votou por videoconferênciaDivulgação

Publicado 10/08/2021 18:30

Na Região dos Lagos, a Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia realizou, na sessão ordinária desta terça-feira (10), eleição para mesa diretora da Casa no biênio 2023/2024. A votação reconduziu, por unanimidade, Denilson Guimarães (SDD) para o cargo de presidente, ficando com a vice-presidência o vereador Franklin da Escolinha (CID), primeira secretaria com o vereador Jean Pierre (PODE) e segunda secretaria com a vereadora Mislene de André (SDD).

O presidente reeleito agradeceu o apoio de seus pares e renovou o compromisso de exercer seu mandato em prol do município e sua população. “Vamos dar continuidade ao trabalho que vem sendo realizado, visando o bom funcionamento desta Casa e visando o benefício de toda a coletividade” afirmou.

A vereadora Mislene, eleita para a segunda secretária, votou por videoconferência, após aprovação do procedimento por unanimidade por parte de seus colegas. A parlamentar encontra-se em isolamento, após ter testado positivo para a Covid 19.