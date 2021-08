Município segue calendário único de vacinação do Estado do Rio de Janeiro - SECOM

Município segue calendário único de vacinação do Estado do Rio de Janeiro

Publicado 08/08/2021 21:14

A partir de segunda-feira (9), São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos, vacina moradores de 31 anos ou mais. A campanha por idade será realizada de forma decrescente ao longo da semana, chegando aos cidadãos de 30 anos ou mais a partir da quarta-feira (11). A imunização segue para todos os grupos inseridos anteriormente no calendário de vacinação, além dos cidadãos que estão dentro do prazo para tomarem a segunda dose (D2). O atendimento continua nos quatro postos de vacinação das 8h ao meio-dia.

Aqueles que receberam a primeira dose do imunizante (D1) e estiverem dentro do prazo para tomar a D2, devem procurar os pontos de atendimento. Lembrando que o prazo para a D2 da Coronavac é de 14 a 28 dias após o recebimento da D1 e o da Oxford/AstraZeneca e Pfizer é a partir de 90 dias após o recebimento da primeira.

O município segue calendário único de vacinação do Estado do Rio de Janeiro, que tem como objetivo a padronização das ações de imunização. A continuidade dos cronogramas depende do envio de novos lotes de doses pelo Ministério da Saúde e das determinações da Nota Técnica estadual.

Veja o cronograma:

Segunda-feira (9/8): moradores de 31 anos ou mais;

Terça-feira (10/8): moradores de 31 anos ou mais;

Quarta-feira (11/8): moradores de 30 anos ou mais;

Quinta-feira (12/8): moradores de 30 anos ou mais;

Sexta-feira (13/8): moradores de 30 anos ou mais.

Público-alvo:

– Moradores com 31 e 30 anos ou mais;

– Pais, responsáveis e cuidadores de crianças ou adolescentes com deficiência física e intelectual;

– Trabalhadores da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos que residem no município;

– Gestantes, puérperas e lactantes;

– Profissionais da Educação;

– Moradores que possuem comorbidades;

– Profissionais de saúde;

– Trabalhadores portuários, aeroviários e aquaviários.

Locais de vacinação:

São Pedro Esporte Clube – SPEC

Local: Avenida São Pedro, n° 125, Centro, em frente à Praça do Canhão.

ESF do bairro Porto do Carro

Local: Estrada do Alecrim, n° 388.

Escola Municipal Professora Miriam Alves Guimarães

Local: às margens da RJ-140, no bairro Fluminense.

Escola Municipal Manoel Moraes da Silva

Local: Rua Silva Jardim, bairro Campo Redondo.

Entenda os grupos prioritários:

Público geral

– Pessoas com 31 e 30 anos ou mais que residem no município.

Trabalhadores da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos

– Que residam no município.

Pais, responsáveis e cuidadores de crianças ou adolescentes (de até 17 anos) com deficiência física e intelectual

– Que residam no município.

Gestantes, puérperas e lactantes

– Gestantes, puérperas (mulheres no período até 45 dias após o parto) e lactantes (mulheres que amamentem o filho até 12 meses), acima de 18 anos de idade e que residem no município.

Profissionais da Educação

– Professores e funcionários de escolas públicas e privadas do ensino básico (creches, pré-escolas, Ensino Fundamental, Médio e EJA) que residem ou trabalhem no município. No caso dos profissionais do ensino profissionalizante, serão aceitos somente aqueles que estiverem vinculados ao Ensino Médio. Os servidores da Secretaria Municipal de Educação terão acesso à vacina.

Comorbidades

– Moradores maiores de 18 anos que possuam alguma doença em conjunto com outra;

– Pessoas com deficiência permanente, acima de 18 anos;

– Pessoas com doença renal crônica em processo de diálise;

– Pessoas com síndrome de down a partir de 18 anos;

– Portadores de HIV a partir de 18 anos.

Profissionais de saúde

– Que estejam em atuação e residam no município.

Trabalhadores portuários e aeroviários

– Na ativa e moradores de São Pedro da Aldeia.

Documentação e procedimentos necessários para receber a vacina

A Secretaria de Saúde destaca que todos os moradores devem apresentar documentação pessoal com foto, Cartão do SUS e comprovante de residência nominal no ato da vacinação. Alguns casos necessitam, ainda, de comprovantes específicos. Caso o residente não possua comprovantes em seu nome, outras opções serão aceitas pelas equipes de triagem. Confira abaixo as alternativas de documentação que podem ser apresentadas:

– Comprovante no nome do cônjuge com certidão de casamento ou contrato de união estável;

– Comprovante de matrícula de filho menor de 18 anos, tanto em escola pública quanto particular do município;

– IPTU;

– Contrato de compra e venda de imóvel no seu nome, ou contrato de locação de imóvel, ou razão social de empresas em seu nome (no caso de profissionais da saúde e donos de negócios como clínicas e consultórios);

– Original e cópia da declaração de terceiros, atestando a comprovação de residência, reconhecida em cartório. Atenção: a mesma ficará retida na unidade.

– Título de Eleitor que comprove residência na cidade.

Pais, responsáveis e cuidadores de pessoas com deficiência física e intelectual (PCD)

Pais ou responsáveis:

– Laudo da criança determinando a deficiência; Certidão de nascimento (em casos de pais biológicos); Certidão de guarda (em casos de outros responsáveis).

Cuidadores:

– Declaração dos responsáveis pela criança, atestando o vínculo de cuidador, constando nome completo, RG, CPF, comprovante de residência atual. Declaração devidamente assinada.

Trabalhadores da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos

– Carteira profissional ou contracheque confirmando que o profissional está na ativa, além de comprovante de residência no município.

Gestantes, puérperas e lactantes

Gestante: prescrição médica.

Puérperas: prescrição médica e certidão de nascimento do(a) filho(a) de até 45 dias.

Lactantes: certidão de nascimento do(a) filho(a) de até 12 meses.

Trabalhadores da educação

– Documento com foto, contracheque ou declaração de vínculo profissional confirmando que o profissional está na ativa.

Comprovação de comorbidade

Pessoas com comorbidade, de 18 a 30 anos, devem apresentar laudo médico e receita de medicação.

Pessoas com comorbidade acima de 30 anos:

– Receita médica ou de Enfermeiros da Atenção Primária com carimbo e assinatura;

– Pedidos de exames ou laudos contendo a descrição da doença;

– Declaração médica com carimbo e assinatura;

– Cartão de acompanhamento da doença pelas Unidades Básicas de Saúde e Estratégia de Saúde da Família.

Trabalhadores portuários, aeroviários e aquaviários

– Carteira profissional confirmando que o profissional está na ativa, além de comprovante de residência no município.

Profissionais de saúde

– Comprovante atual de atividade na área, considerando as diretrizes da Resolução nº 287, de 8/10/98, do Conselho Regional de Saúde. O comprovante deve estar registrado em cartório. As diretrizes são indispensáveis também para os profissionais que atuam de forma autônoma.

Segunda dose (D2)

– Comprovante de recebimento da primeira vacina (D1) no município.

Todo cidadão que recebe a vacina é catalogado para registro documental do processo de imunização. Os certificados são feitos nominalmente, com a assinatura daqueles que recebem as doses ou dos responsáveis por eles no ato da vacinação.