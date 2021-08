Quem for flagrado infringindo a proibição pode ser penalizado com multa, apreensão de equipamento e pescado - Divulgação

Publicado 10/08/2021 16:50

Operações conjuntas de fiscalização estão sendo realizadas na Lagoa de Araruama com o objetivo de verificar o cumprimento do período de defeso, em que a pesca fica proibida em toda a extensão da laguna. Uma rede irregular e cerca de 35 kgs de camarão foram apreendidos, na primeira semana do mês, na localidade conhecida como Amendoeira, no bairro Baixo Grande, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos.



A rede apreendida possuía aproximadamente 70 metros de comprimento e 10mm de espessura, milimetragem de uso proibido mesmo fora do período de defeso. O pescado foi doado a instituições sociais dos municípios de São Pedro da Aldeia e Araruama após registro de ocorrência na 125ª Delegacia de Polícia. A cada operação realizada, os municípios que coordenam a ação ficam responsáveis pela doação às entidades assistenciais das respectivas cidades.



Participam das ações as Guardas Ambientais de São Pedro da Aldeia, Iguaba Grande, Araruama, Cabo Frio e Arraial do Cabo, além das 7ª e 8ª Unidades de Polícia Ambiental (UPAm) da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.



O Defeso da Lagoa de Araruama, previsto em Lei Federal (No 10.779), teve início em 1º de agosto e vai até o dia 31 de outubro. Fica proibida a pesca de qualquer modalidade. Quem for flagrado infringindo a proibição pode ser penalizado com multa, apreensão de equipamento e pescado.