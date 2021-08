Nos últimos três meses houve uma média de 30% de queda nos casos da doença no município. Os óbitos caíram mais de 40%, no mesmo período analisado - Divulgação

Publicado 11/08/2021 17:43

Na tarde desta segunda-feira (10), São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, alcançou 50% de cobertura com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Foram 75.228 doses de vacinas distribuídas até o momento, sendo 50.500 da primeira dose, 2580 DU (dose única) e 22.148 de D2 (segunda dose).

Se for levado em conta a idade do público-alvo da campanha nacional, que é de moradores maiores de 18 anos, mais de 66% da população aldeense já iniciou o ciclo vacinal, lembrando que apenas a segunda dose D2 garante uma imunização mais segura contra o coronavírus.

A Secretaria de Saúde celebra ainda uma baixa significativa nos índices de contaminação no município, pois nos últimos três meses houve uma média de 30% de queda nos casos da doença. Os óbitos caíram mais de 40%, no mesmo período analisado.

Até o momento, a cidade registra 6.318 casos confirmados de Covid-19. Entre os casos constatados, 4.780 pacientes se recuperaram da doença. Há 6.848 ocorrências descartadas e 0 em análise. Foram registrados 277 óbitos.

Há mais de um mês o índice de ocupação Unidades de Pacientes Graves (UPG) do Pronto Socorro Municipal não ultrapassa 50% da capacidade de leitos, e na última semana a média de internação ficou em 30%.

O prefeito, Fábio do Pastel (PL), destacou o trabalho realizado pela equipe municipal no combate ao vírus. “Assumimos o mandato com a importante responsabilidade de lidar com o auge da pandemia. Não tem sido fácil, mas com o trabalho dedicado da nossa equipe da Saúde conseguimos reduzir os índices de contágio do vírus em nossa cidade. Acompanho os números de perto e fico contente em ver a queda de mais de 40% nos óbitos pela doença. Convoco toda população a seguir as medidas preventivas do atual decreto para que o município consiga manter a estabilidade. Juntos, vamos superar esse momento e garantir o direito de ir e vir, assim como o direito ao trabalho.”

Já a diretora da Vigilância em Saúde, Tatiana Leal de Oliveira, disse que: “É muito bom ver claramente o efeito da vacinação e que trabalho intenso das equipes tem surtido efeito importante para o nosso município. Agora rumo aos 100%, que é nossa meta.”

A Prefeitura comemora os números, que mostram que as ações da gestão municipal e o envolvimento da população, como os dois mutirões de vacinação, as campanhas de conscientização e o afastamento social, têm colaborado para os baixos índices de contaminação e a liberação de leitos.

Apesar da boa notícia, a Secretaria pede que os aldeenses sigam com os cuidados contra o vírus, como o uso de máscaras e a constante atenção à questão da higiene, além de seguir as determinações do Decreto nº 120, em vigor no município.