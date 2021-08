A mudança não foi anunciada com antecipação, discutida com a câmara e nem com os sindicatos e isso tem gerado revolta por parte dos beneficiários - Laís Vargas (RC24h)

Publicado 16/08/2021 18:29

A história do novo modelo de pagamento do vale-transporte aos trabalhadores municipais de São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, tem um novo episódio. Os servidores marcaram uma paralisação nesta quarta-feira (18). A adesão está acontecendo com rapidez e até o início da tarde desta segunda-feira (16), já conta com funcionários sindicalizados da Educação (Sepe Costa do Sol), dos Agentes de Saúde, de Combate às Endemias (Sindace SPA) e dos servidores públicos em geral (Sindserv).



O motivo principal da ação é a mudança que o prefeito Fábio do Pastel (PL) fez no auxílio transporte. Anteriormente, esse auxílio era pago em dinheiro junto ao salário do servidor, mas a partir de agora passa a ser no cartão eletrônico da empresa de transporte urbano, Salineira.



Essa mudança não foi anunciada com antecipação, discutida com a câmara e nem com os sindicatos e isso tem gerado revolta por parte dos beneficiários.



No último dia 10, os servidores municipais de São Pedro da Aldeia realizaram um protesto na frente da Prefeitura.



O portal O Dia entrou em contato com a Assessoria de Comunicação da Prefeitura de São Pedro da Aldeia, mas de acordo com o órgão o município não vai se manifestar sobre a paralisação.