O homem de 32 anos é apontado pela polícia como principal articulador da quadrilha - Ludmila Lopes (RC24h)

O homem de 32 anos é apontado pela polícia como principal articulador da quadrilhaLudmila Lopes (RC24h)

Publicado 03/09/2021 17:08 | Atualizado 03/09/2021 17:10

Um cartaz para ajudar nas investigações da 125ª DP, de São Pedro da Aldeia, na Região dos lagos, sobre o paradeiro de Fábio Natan Nascimento, um dos acusados da morte do investidor de criptomoedas Wesley Pessano Santarém, de 19 anos, foi divulgado pelo Portal dos Procurados nesta quinta-feira (2). O homem de 32 anos é apontado pela polícia como principal articulador da quadrilha. ‘FB’, como é conhecido, é considerado foragido da justiça.

Nesta quinta-feira (2), a Polícia Civil deflagrou uma operação, batizada de Pullback, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, para prender os quatro homens ligados ao assassinato do jovem influenciador digital Wesley Pessano, mas apenas três, sendo eles: Thiago Júlio Galdino, Bruno Luzardo Vidal Sabajes, Valder Janilson Chaves dos Santos.

De acordo com a Polícia Civil, Bruno Lujardo levou o executor do crime, Roberto Silva Campanha, de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, para a Região dos Lagos no dia do assassinato. O homem teria utilizado um veículo HB20 cinza-chumbo de Bruno para cometer o homicídio. O veículo foi encontrado em sua casa pelos agentes que participam da operação.

Investigações apontam que Fábio Natan participou de toda a empreitada criminosa. Ele estaria no Nissan Versa preto que seguiu o veículo da vítima, que dirigia um Porsche vermelho a uma barbearia, e teria ligação com Edson Marinho, morador de Rio das Ostras, preso na primeira fase da operação.

A Polícia Civil montou uma força-tarefa para investigar a morte do investidor, além de outros crimes que podem estar ligados ao mercado de criptomoedas em Cabo Frio.

Contra o foragido Fábio Natan, constam três mandados de prisão, sendo dois pelo crime de Homicídio (Artigo 121 do CP), e um terceiro expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de São Pedro da Aldeia, com número do mandado restrito ao CNJ.