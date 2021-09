Também participaram da reunião o presidente do conselho administrativo da AgeRio, Vinícius Sarciá, e o subsecretário municipal de Fazenda, Gustavo Amoêdo - Divulgação

Publicado 02/09/2021 16:42

Os empreendedores de São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, têm mais uma novidade para celebrar. O prefeito, Fábio do Pastel (PL), firmou convênio com o presidente da Agência Estadual de Fomento (AgeRio), André Vila Verde, nesta quinta-feira (2). Com a parceria, a Sala do Empreendedor da cidade será um polo da agência estadual na cidade para emissão de empréstimos a taxas de juros reduzidas. Também participaram da reunião o presidente do conselho administrativo da AgeRio, Vinícius Sarciá, e o subsecretário municipal de Fazenda, Gustavo Amoêdo.

Os servidores da Secretaria Municipal de Fazenda irão atuar como mediadores para linhas de crédito e microcrédito destinadas às empresas locais. Também será realizada uma capacitação dos funcionários municipais nesta sexta-feira (3). O treinamento faz parte de convênio com o estado e será realizado de forma on-line, respeitando os cuidados contra a Covid-19.

O subsecretário de Fazenda, Gustavo Amoêdo, destacou que a cidade está em plena expansão e que a procura comercial vem crescendo. Com o convênio, o município recebe mais um fomento à economia. “Com o treinamento, nosso município terá novos serviços de crédito que vão impulsionar a economia local. A cidade está em desenvolvimento e a procura comercial para o município está aumentando cada vez mais. Neste momento de crise epidemiológica, a prefeitura segue presente para oferecer cooperação, em especial com a nova parceria com a AgeRio”, relatou.

O prefeito, Fábio do Pastel, comemorou mais uma conquista para o município e ressaltou o diálogo constante com o governo estadual. “Agradeço ao presidente da AgeRio, André Vila Verde, e ao presidente do conselho administrativo da agência, Vinicius Sarciá, por ouvirem nossas demandas e nos ajudarem a oferecer mais esse impulso à economia da nossa cidade”, finalizou o prefeito Fábio do Pastel.