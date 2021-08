A 125ª DP de São Pedro da Aldeia investiga o caso - Letycia Rocha (RC24h)

A 125ª DP de São Pedro da Aldeia investiga o casoLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 24/08/2021 15:47

O adolescente encontrado morto na manhã de segunda-feira (23) às margens de um valão no bairro Vinhateiro, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, foi identificado pela Polícia Civil.

O jovem é Erick Alves Guimarães, de apenas 15 anos. Conforme a polícia, o próprio pai do rapaz fez a identificação cadavérica. Ele afirmou que o filho não tinha envolvimento com a criminalidade.

Publicidade

No local do crime, a perícia recolheu um estojo de munição PT 380. O adolescente foi morto a tiros, com uma lesão na cabeça.

Uma motocicleta que estava próxima ao local do homicídio foi apreendida e encaminhada para a delegacia.

Publicidade

A 125ª DP de São Pedro da Aldeia investiga o caso.