Publicado 19/08/2021 18:37

Uma parceria firmada entre a Prefeitura de São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) disponibilizará 130 vagas em cursos gratuitos on-line de qualificação profissional, voltados para o público feminino. As vagas serão oferecidas por meio do Programa Qualificar para Transformar Mulheres Fluminenses, com prazo de inscrições entre os dias 23 e 25 de agosto.

As vagas estão divididas nos cursos de Fotografia, Mídias Sociais, Gestão Financeira, Empreendedorismo e Economia Solidária, com duração prevista de um mês e carga horária mínima de 20 horas. Podem realizar a inscrição mulheres maiores de 18 anos que tenham o Ensino Fundamental concluído e, no máximo, o Ensino Médio completo. O edital também destina oportunidades a Pessoas com Deficiências (PCD) e Negros ou Indígenas (NI).

O objetivo é qualificar mulheres que estejam em situação de vulnerabilidade social e econômica, criando novas possibilidades de emprego ou de negócio próprio. As vagas, geridas pelo campus Arraial do Cabo, são distribuídas entre os municípios aldeense e cabista.

A previsão é que as aulas tenham início no dia 6 de setembro. Por serem desenvolvidas na modalidade de Educação à Distância (EAD), a estudante deverá ter equipamentos para acesso à aula, como computador ou notebook, celular e rede de internet disponível.

A Secretaria Municipal de Agricultura prestará auxílio a quem encontrar dificuldades para efetuar a inscrição. O atendimento será das 9h às 16h30, na sede da pasta, localizada na Rodovia Amaral Peixoto, KM 107 – bairro Balneário. É preciso ter em mãos os documentos de identidade, CPF, comprovante de escolaridade, comprovante de residência e registro no CadÚnico, caso possuir.

O programa é desenvolvido pela Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), por meio da Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) do IFRJ.