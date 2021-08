De acordo com a GM, o animal atacou outros três cães. Um deles morreu. - Sabrina Sá (RC24h)

Publicado 19/08/2021 17:53

A Guarda Municipal de São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, foi acionada para conter um cachorro da raça Pitbull que estava solto, atacando munícipes e avançando sobre os carros nas ruas do Centro, na tarde desta quarta-feira (18).



De acordo com a GM, o animal atacou outros três cães. Um deles morreu.



Com a ajuda do Corpo de Bombeiros e do Grupamento Ambiental, o Pitbull foi acompanhado Rua Camerindo Santos até a Rua Francisco Santos Silva, onde ele foi encurralado com o apoio de uma moradora que permitiu que os agentes colocassem o animal na varanda da casa dela até a chegada do resgate. Durante o trajeto, ele ainda tentou atacar mais um cão, mas foi contido.



Foi feito o controle do animal com “cambão” e ele foi encaminhado para cuidados médicos com feridas na face.



A GM ressalta que não houve agressão ao cachorro.



“Agradecemos ao senhor Valter pelo apoio e por ter o cuidado de acionar a guarnição para esse perigo, como também à moradora da residência que nos permitiu usar de seu espaço para guarda do animal até sua remoção”.