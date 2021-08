Além da construção das salas de projeção, o projeto prevê bilheteria, sala de administração, sanitários femininos e masculinos, duas cabines de projeção, entre outros - Divulgação

Publicado 19/08/2021 18:16

As obras de construção do cinema de São Pedro da Aldeia, no bairro Nova São Pedro, na Região dos Lagos, seguem em fase de fundação. Nesta quarta-feira (18), uma comitiva da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, responsável pela execução do projeto, esteve no local para acompanhar a evolução dos trabalhos. Ocupando uma área total de 2.739,00 mil metros quadrados, o complexo vai oferecer duas salas de projeção, com foyer e bomboniere. A chegada do empreendimento é resultado de uma parceria entre a prefeitura aldeense, Governo do Estado e Agência Nacional do Cinema (Ancine), no âmbito do programa “Cinema da Cidade”.



De acordo com o coordenador de Engenharia e Arquitetura da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (SECEC), Paulo Almeida, a realização de visitas técnicas está prevista no contrato firmado com a empresa vencedora da licitação. “Esta foi a primeira vistoria da Comissão de Fiscalização de Contratos da SECEC após a autorização de obra. A partir de agora, as visitas serão rotineiras, conforme prevê o contrato, a fim de acompanhar fielmente a evolução física da obra, podendo acontecer semanalmente a ser definido pelo presidente da comissão”, explica.



Durante a vistoria, os integrantes da comissão acompanharam de perto a fase inicial de construção da edificação, que está sendo executada com recursos federais da Ancine. A atual etapa de obra compreende a abertura da fundação, montagem de forma e armação das sapatas de sustentação do prédio.



O secretário adjunto de Cultura de São Pedro da Aldeia, Thiago Marques, também acompanhou a vistoria. “A chegada do cinema será um ganho muito grande para o desenvolvimento econômico e cultural de São Pedro da Aldeia. O empreendimento ficará instalado em um lugar estratégico, ao lado do Teatro Municipal, reforçando a importância dessa área como um polo de arte, cultura, lazer, convivência social e entretenimento para a população. Estamos muito felizes por ver o avanço dessa obra”, disse.



Para a construção das duas salas de audiovisual no município, o Governo do Estado fez um investimento de mais de 3 milhões de reais. A previsão é de que a obra seja concluída no próximo ano. “Vale lembrar que a partir do dia 02 de agosto a empresa tem o prazo de 300 dias para finalizar a execução, sem que aconteça qualquer fato extraordinário sobre o contrato”, reforçou Paulo.



Além da construção das salas de projeção, o projeto prevê bilheteria, sala de administração, sanitários femininos e masculinos, vestiário, duas cabines de projeção, sala de ar-condicionado e dois ambientes de circulação. Após concluído, o empreendimento terá gestão privada.

