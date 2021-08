O acusado foi encaminhado para a delegacia e preso por tráfico de drogas - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 24/08/2021 15:11

Um rapaz de 18 anos, apontado como ‘vapor’ do tráfico de drogas, foi preso no bairro Porto do Carro, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, nesta segunda-feira (23).

Durante um patrulhamento da Polícia Militar pela localidade do Pontilhão, os agentes se depararam com o elemento com uma sacola na mão. Ele tentou fugir, mas foi capturado.

Na sacola foram encontrados 19 pinos de cocaína, 51 buchas de maconha, 24 pedras de crack, um rádio transmissor e R$60 em espécie.

O acusado foi encaminhado para a delegacia e preso por tráfico de drogas.