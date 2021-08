O trânsito chegou a ficar congestionado no local do acidente e precisou seguir em meia-pista - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 24/08/2021 17:21 | Atualizado 24/08/2021 17:22

Um motociclista ficou ferido em um acidente na Rodovia Amaral Peixoto, a RJ-140, na manhã desta terça-feira (24), na altura do bairro Baixo Grande, em São Pedro da Aldeia, na pista sentido Cabo Frio, na Região dos Lagos.



Segundo informações, a queda foi causada por buracos na pista. O homem não teria visto as irregularidades no asfalto e acabou caindo na rodovia.



O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu a vítima para o Pronto Socorro Municipal de São Pedro da Aldeia.



O trânsito chegou a ficar congestionado no local do acidente e precisou seguir em meia-pista.